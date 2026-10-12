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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Met bloed besmeurd lijk aangetroffen op terrein Sir Winston Churchillweg

KAM Thuiszorg

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Politie gearriveerd op locatie

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Op het terrein van Yokohama aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname is vanmorgen het lichaam van een man aangetroffen. Volgens de eerste melding omstreeks 08.50 uur was het stoffelijk overschot besmeurd met bloed.

Het zou gaan om een Hindoestaanse man. Zijn identiteit en leeftijd zijn in de melding niet vermeld. Ook is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden hij is overleden.

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De aanwezigheid van bloed roept vragen op over wat zich op het terrein heeft afgespeeld. Op basis van de beschikbare informatie kan echter niet worden vastgesteld of sprake is van een misdrijf, een ongeval of een andere doodsoorzaak.

De bevoegde instanties zijn ingeschakeld. Nadere bijzonderheden over de vondst en de omstandigheden van het overlijden zijn nog niet bekend.

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