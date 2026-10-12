Freestyle uit Suriname live op De Pier van Scheveningen zaterdag 24 oktober

De Surinaamse band FREESTYLE is deze maand in Nederland voor een tour en om de zomer af te sluiten halen CARIFESTA en ADJUMA de band op zaterdag 24 oktober 2026 naar een bijzondere locatie: De Pier van Scheveningen! FREESTYLE zorgt die avond voor een extra lange set van wel drie uren, dus kom op tijd en neem je dansschoenen mee!

Het feest wordt van 23.00u – 04.00u gehouden in het gebouw aan het einde van De Pier van Scheveningen, boven zee en met een schitterend uitzicht op het strand en de kust. Je loopt vanaf de boulevard over De Pier naar een bijzondere plek aan het einde, waar je de sfeer van de zee al bij aankomst ervaart.

Kaarten zijn aan de deur 30 euro MAAR er zijn voordelige SUPER EARLY BIRDS in de voorverkoop. De voorraad is beperkt dus bestel daarom nu je duo-tickets (twee personen slechts 29 euro) of groepstickets (4 personen slechts 59 euro) en verzeker jezelf van een voordelige entree. HAAL JE KAARTEN HIER.

Wil je de avond in stijl beleven? Reserveer dan een VIP-tafel met comfortabele zitplaatsen via WhatsApp 06-29107683.

FREESTYLE uit Suriname live op De Pier in Scheveningen

Datum: zaterdag 24 oktober 2026

Tijd: 23.00 – 04.00u (deur sluit 03.00u)

De Pier te Scheveningen, Strandweg 150 – 154

Dresscode: nette kleding – geen sportkleding of petjes e.d.

Toegang vanaf 18 jaar (ID verplicht)