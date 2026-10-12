Drive by shooting; schutters vluchten in twee voertuigen

Twee mannen zijn zondag beschoten terwijl zij zich voor een woning aan de Leonard Bellstraat in Suriname bevonden. Drie schutters zouden vanuit een voertuig het vuur op hen hebben geopend. Niemand raakte gewond.

Volgens de beschikbare informatie schoten de drie mannen beurtelings met een revolver in de richting van de slachtoffers. Na de beschieting vluchtten zij in twee voertuigen: een grijze Lexus IS en een grijze Toyota Vitz van een nieuw model. Zij reden weg in de richting van de Samuel Venoakstraat.

De slachtoffers zouden de verdachten kennen. Een oude vete tussen de betrokkenen wordt genoemd als mogelijke aanleiding voor de beschieting.

De ingeschakelde politie kwam ter plaatse voor onderzoek. Daarbij werden geen hulzen aangetroffen.

De Surinaamse politie onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing van de verdachten.