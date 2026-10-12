Drie voertuigen zwaar beschadigd bij aanrijding Martin Luther Kingweg

Drie voertuigen zijn zondag aan het begin van de avond hard met elkaar in botsing gekomen en zwaar beschadigd geraakt aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Het voorval vond plaats ter hoogte van het Jakin project.

Naar verluidt haalde de bestuurder van de taxi roekeloos in en veroorzaakte hij de aanrijding met een tegenligger. Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.

De voertuigen zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft het voorval in onderzoek.