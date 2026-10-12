DNA-lid Plein wil weten wie verantwoordelijk is voor vervuiling Saramaccarivier

NPS-parlementariër Ivanildo Plein wil duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de vervuiling van de Saramaccarivier in Suriname. Hij stelt dat de veroorzaker(s) moet(en) opdraaien voor de kosten van de schade en de gevolgen voor de getroffen gemeenschappen. Plein reageert hiermee op de voedselpakketten die het Kabinet van de President heeft verstrekt aan de gedupeerden in de verschillende dorpen langs de Saramaccarivier.

“We weten wie de slachtoffers zijn, maar ik wil weten wie de dader is… of wie de daders zijn. Dat is voor mij van belang. Want wanneer de dader(s) bekend is/zijn, dan zullen zij moeten opdraaien voor de kosten”, zei Plein in een interview op Apintie TV.

Eerder maakte president Jennifer Simons bekend dat de vervuiling veroorzaakt is op een verhuurde concessie van staatsmijnbouwbedrijf Grassalco. De naam van het bedrijf dat op deze concessie actief was, is echter niet naar buiten gebracht. Volgens de NPS’er is het van groot belang dat de regering deze informatie wel deelt, omdat dorpsgemeenschappen anders in onzekerheid zullen blijven leven, met de vrees dat zoiets weer kan gebeuren.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de mensen geen bedelaars zijn om steeds hun handen open te houden voor voedselpakketten.

“En elke keer een pakket geven… deng sma ano begi sma. Die mensen willen waardige burgers zijn en ze willen dat de regering komt en zegt welke structurele oplossing zij kan aandragen. Zodat zij verder hun voortbestaan kunnen garanderen. Is goed dat ze een pakket krijgen, maar dat is niet de oplossing. De mensen willen een structurele oplossing”, aldus Plein.

Eén van de problemen in het gebied is dat personen die aan visserij deden, niet meer in de rivier kunnen vissen en ook niet weten wanneer zij precies weer gebruik kunnen maken van de rivier om aan visvangst te doen. Zijn voorstel is om de mensen juist tegemoet te komen met een financiële compensatie op maandbasis.

“Want als je me elke maand een blik bruine bonen geeft… ik wil niet elke keer bruine bonen eten. Geef ze een financiële ondersteuning totdat het water gezuiverd is en ze verder kunnen gaan. Of kijk naar de mensen die daar werkloos zijn en help ze desnoods per gezin”, aldus de Surinaamse parlementariër.