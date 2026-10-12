Bromfietser onder bedreiging van mes en vuistvuurwapen beroofd

Een bromfietser is afgelopen nacht op de Weg naar Peperpot te Commewijne in Suriname door twee gewapende criminelen overvallen en beroofd van zijn bromfiets.

De daders bedreigden hem met een mes en een vuistvuurwapen en gingen er vervolgens met zijn bromfiets vandoor.

Vernomen wordt dat de 18-jarige L.A. vanuit Paramaribo richting Commewijne reed. Ter hoogte van het midden van de Wijdenboschbrug merkte hij dat twee mannen op een bromfiets achter hem aan reden.

Om te voorkomen dat hij werd achtervolgd, sloeg hij na het verlaten van de brug enkele verbindingswegen in om vervolgens de Weg naar Peperpot te bereiken. Ter hoogte van de sluis aan de Weg naar Peperpot werd hij echter door dezelfde bromfiets klemgereden.

De daders stapten af, waarna de duorijder een mes tevoorschijn haalde en de bestuurder een vuistvuurwapen trok. Onder bedreiging werd het slachtoffer gedwongen plat op de grond te gaan liggen. Vervolgens maakten de verdachten zich met zijn bromfiets uit de voeten richting Paramaribo.

De politie van Commewijne werd ingeschakeld en er werden maatregelen getroffen om de verdachten op te sporen. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt door de Surinaamse politie.