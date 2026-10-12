Bouva wil diplomaten ook voorbereiden op kunstmatige intelligentie

De opleiding van Surinaamse diplomaten moet aansluiten op nieuwe ontwikkelingen, waaronder technologie en kunstmatige intelligentie. Dat benadrukte minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking op vrijdag 9 oktober bij de installatie van de Raad van Toezicht van het Suriname Diplomaten Instituut (SDI).

Volgens een persbericht over de installatie wil de bewindsman het SDI verder ontwikkelen tot een volwaardig kennis- en opleidingscentrum voor de Surinaamse buitenlandse dienst. Het instituut moet bijdragen aan de opleiding van deskundige, integere en professionele diplomaten. Voortdurende scholing is volgens Bouva noodzakelijk om hen voor te bereiden op veranderingen in de internationale omgeving.

Het SDI verzorgt opleidingen voor diplomaten, consulaire medewerkers en andere overheidsfunctionarissen die Suriname in binnen- en buitenland vertegenwoordigen. Voorafgaand aan de installatie wees directeur Buitenlandse Zaken, ambassadeur Miriam Mac Intosh, op het belang van het voortdurend versterken van de kennis en vaardigheden van deze medewerkers.

De nieuwe Raad van Toezicht krijgt de taak om de ontwikkeling van het instituut te volgen, de kwaliteit te bewaken en toezicht te houden op de koers voor de komende jaren. Daarmee moet de raad bijdragen aan betere diplomatieke opleidingen en de verdere professionalisering van de buitenlandse dienst.

Robert Peneux is benoemd tot voorzitter van de raad. Shaista Nabibaks vervult de functie van ondervoorzitter en Richenel Trustfull die van secretaris. Rose-Ann Franklin en Abigael Daal maken als leden deel uit van het toezichthoudende orgaan.

Peneux liet namens de raad weten het gestelde vertrouwen te waarderen. Hij kondigde aan dat de leden zich zullen inzetten voor de verdere professionalisering van het SDI, het bewaken van de onderwijskwaliteit en de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s.

Ook het versterken van internationale samenwerkingsverbanden behoort tot de aandachtspunten van de raad. Peneux sprak de ambitie uit om het SDI uit te bouwen tot een toonaangevend instituut voor de opleiding van diplomaten.