Atompai: “Het zal verschrikkelijk zijn in Suriname met olie en gas”

Volgens NPS-parlementariër Poetini Atompai dreigen de aankomende ontwikkelingen in de olie- en gassector verschrikkelijke gevolgen te hebben voor Suriname. Volgens hem zal de groep rijke mensen kleiner worden, terwijl de groep armen juist zal groeien.

“Het zal verschrikkelijk zijn in Suriname met olie en gas. Er komen naar het schijnt vijftien hotels en tien havens. Dus de groep van rijke mensen zal kleiner worden, terwijl de groep van arme mensen groter zal worden. De goedkoopste percelen in Suriname, met licht, water en verharde wegen, starten bij 22.000 euro. Wie kan het kopen?”, zei Atompai in een interview op Apintie TV.

De politicus voerde aan dat onroerend goed in Suriname in de afgelopen periode met vijftig procent omhoog is gegaan. Het gevolg hiervan is dat meer mensen het moeilijker zullen hebben. Nu president Jennifer Simons heeft aangegeven dat Suriname onvoldoende is voorbereid op de ontwikkelingen die vanaf 2028 worden verwacht, vindt Atompai dat de regering tijdig beleid moet maken om de gevolgen voor burgers draaglijker te maken.

Zo pleit hij ervoor dat de tarieven voor elektriciteit en water marktconform worden vastgesteld, waarbij subsidies uitsluitend worden verstrekt aan burgers die deze tarieven niet kunnen betalen.

“Met de tijd zal men het zien en begrijpen, want het gaat niet gemakkelijk zijn. Het land zal mooi zijn, een deel zal ontwikkeld zijn, maar het gedeelte van de mensen die het moeilijker hebben om zich te redden, is niet om naar huis te schrijven”, aldus Atompai.