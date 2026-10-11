Voorwaarts wint President’s Cup en krijgt cheque van 15.000 dollar van staatshoofd

Voorwaarts heeft vrijdag 9 oktober de President’s Cup 2026 gewonnen door landskampioen SV Broki met 1-0 te verslaan. Naast de trofee ontving de club uit handen van president Jennifer Simons een cheque van 15.000 Amerikaanse dollar. De wedstrijd werd gespeeld in het Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

De traditionele seizoensopener brengt de landskampioen en de bekerkampioen van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) tegenover elkaar. Voorwaarts, de oudste voetbalvereniging van Suriname, trad aan als bekerkampioen. President Simons verrichtte de aftrap nadat SVB-voorzitter Dayasankar Mathoera haar naar de middenstip had begeleid.

Na een doelpuntloze eerste helft viel de beslissing in de 71ste minuut. Dechamar Hunte scoorde vanuit een onoverzichtelijke situatie voor het doel en maakte daarmee de enige treffer van de wedstrijd. Zijn doelpunt bezorgde Voorwaarts de overwinning en de President’s Cup.

Ook SV Broki ontving een cheque van de president, ter waarde van 10.000 Amerikaanse dollar. Daarnaast kregen de spelers en officials van beide clubs en het vierkoppige scheidsrechtersteam medailles. Die werden uitgereikt door Simons, minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport en SVB-voorzitter Mathoera.

Simons sprak haar waardering uit voor de inzet van de spelers. “Ik heb genoten. Die jongens hebben zich ingezet, maar eentje moet winnen natuurlijk”, zei zij. De president benadrukte ook het belang van de ontwikkeling van lokaal talent. Voor Surinaamse jongens en meisjes wordt gewerkt aan het opzetten van programma’s die hen daarbij moeten helpen.

Het staatshoofd zei daarnaast blij te zijn met de prestaties van Natio. Zij ging ook in op het racisme rond de recente wedstrijd tegen Guatemala en vond dat de FIFA harder moet optreden. “Het is natuurlijk jammer dat deze dingen nog steeds gebeuren”, aldus Simons. Volgens haar kunnen zulke incidenten spelers uit hun concentratie halen.

De president legde daarbij een verband tussen de incidenten, het spelen met een man minder en de afloop van de wedstrijd. “En daardoor hebben wij waarschijnlijk verloren, want dan hebben wij te weinig mensen”, zei zij. “Dus het is natuurlijk jammer, maar we weten dat die dingen gebeuren. De wereld is zo.”

Simons noemde twee mogelijke reacties: schriftelijk bij de FIFA aangeven dat Suriname niet tevreden is over de afhandeling en Surinaamse burgers weerbaarder maken tegen racisme. Zij vindt dat zij zich minder door dergelijke incidenten moeten laten beïnvloeden. “Je moet jezelf trainen ertegen”, aldus de president.