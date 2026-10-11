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Verpleegkundige in hand geschoten bij gewapende beroving voor woning door mannen op bromfiets

KAM Thuiszorg

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bromfiets

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Een 37-jarige verpleegkundige is bij een gewapende beroving aan de Oeroeroestraat in Suriname door een schot in haar rechterhand geraakt. Twee gewapende criminelen maakten haar halsketting en armband buit en sloegen vervolgens op de vlucht.

Het slachtoffer was kort voor het incident in haar zwarte Toyota Harrier aangekomen bij haar tijdelijke verblijfplaats aan de Oeroeroestraat. Nadat zij haar voertuig in de garage had geparkeerd, stapte ze uit om de poort dicht te schuiven.

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Op dat moment stopte een zwarte bromfiets met daarop twee personen bij de poort. Beide verdachten droegen een integraalhelm. Toen de vrouw de situatie opmerkte, rende ze terug naar haar auto en nam plaats achter het stuur, vermoedelijk met de bedoeling weg te rijden.

De verdachten stonden echter korte tijd later naast haar voertuig. Een van hen opende het vuur op de verpleegkundige, waarbij de ruit aan de bestuurderszijde door de kogels werd verbrijzeld. De vrouw werd daarbij geraakt aan de rug van haar rechterhand.

Na de beschieting beroofden de criminelen het slachtoffer van haar halsketting en armband, beide van geel metaal. Vervolgens vluchtten zij op de bromfiets in onbekende richting.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en begaf zich naar de locatie. Voor de gewonde vrouw werd een visum voor medische behandeling uitgeschreven, waarna zij per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) werd vervoerd.

De politie van Flora heeft de zaak in onderzoek.

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