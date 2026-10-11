Van Samson pleit voor grondige doorlichting staatsbedrijven en halt op aanname extra personeel

VHP-parlementariër Cedric van Samson pleit voor een grondige doorlichting van de parastatale bedrijven in Suriname. Hij vraagt president Jennifer Simons om in te grijpen als blijkt dat deze bedrijven worden gebruikt om politieke loyalisten aan een baan te helpen.

Van Samson verwijst daarbij naar de Melkcentrale en vraagt zich af of dit die ‘Kenki a Systeem’ is waarover de president eerder heeft gesproken, toen zij aangaf niet iedereen in bestuurlijke functies te willen.

“De president had gezegd om niet iedereen in het bestuurlijke op te nemen. We horen nu wel dat heel veel mensen in lanti wroko willen worden aangenomen. Maar er was gesproken toen erover dat er andere systemen zijn. Ik vraag dat wat bij de Melkcentrale nu gebeurt, als dat ook behoort tot één van die systemen? Waarbij je mensen, die gewerkt hebben voor jouw, politiek gaat accommoderen. En als dat zo is, vraag ik de president om daar ernstig een verandering te brengen. Om daar een kenki ini a systeem te brengen”, zei Van Samson in een interview op TBN.

Volgens de VHP’er is het inderdaad tijd dat regeringen afstappen met het accommoderen van honderden tot duizenden partijleden bij parastatalen. Hij stelt dat er tijdens de regeerperiode van de NDP er tussen 2010 en 2017 al 600 mensen te veel in dienst waren genomen bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS).

Volgens Van Samson zien we nu binnen één jaar een vergelijkbare ontwikkeling bij de Melkcentrale. “Ik wil aan de president vragen of dat het systeem is wat zij bedoelde? Want dit gaat niet werken. Je kan een bedrijf onmogelijk gezond maken wanneer het bedrijf goed kan draaien met 600 man, terwijl we 1300 hebben. Ik vraag daarom om een grondige doorlichting van alle parastatale bedrijven”, stelde hij.

Van Samson stelt dat de regering ook moet gaan kijken naar de ontwikkelingen bij de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas NV), waar de zaak volgens hem nog erger is dan bij de Melkcentrale.