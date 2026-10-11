Somohardjo niet van plan politiek vaarwel te zeggen: “Mijn taak is om ervoor te zorgen dat de PL blijft voortbestaan”

De 83-jarige voorzitter van Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, is niet van plan om de politiek vaarwel te zeggen. De politieke leider en nu staatsadviseur stelt dat hij actief wil blijven zolang het volk dat wenst en de Almachtige het toestaat.

Volgens Somohardjo hebben ook voormalige politieke topleiders als Jagernath Lachmon (VHP) en Johan (Jopie) Pengel (NPS) zich niet op een bepaald moment uit de politiek teruggetrokken. Hij zegt het als zijn taak te zien ervoor te zorgen dat de PL blijft voortbestaan.

“Mijn taak is om ervoor te zorgen dat de PL blijft voortbestaan. En na mij moet het overgaan naar de jongeren. En daarmee zijn we nu bezig. Ik ga niet zomaar overdragen”, zei Somohardjo in het programma Bakana Tori. Vandaar dat er al geruime tijd een afspraak binnen de PL is dat hijzelf, aangezien hij de oprichter is, als partijleider naar buiten toe zal optreden, terwijl zoon Bronto Somohardjo de politieke leider zal zijn.

De partijleider blijft in dit geval dan de voorzitter van de partij en zal zich dan bezighouden met de kernen. De politieke leider moet zich dan kunnen verantwoorden aan de regering en het parlement. “Zijn taak is uitbreiden…volksbelang. Je ziet al hoe hij in het parlement spreekt. Maar in de PL ben ik natuurlijk het gezicht van de partij”, aldus Somohardjo.

Volgens Somohardjo hoeft het geen probleem te zijn als zijn zoon Bronto hem in de toekomst opvolgt, aangezien politieke opvolging binnen families ook elders voorkomt. Als voorbeeld noemt hij Brazilië, waar Flávio Bolsonaro, de zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro, strijdt voor het presidentschap.

“Bolsonaro van Brazilië is een dynastie? Niemand praat erover. Maar typisch wanneer mensen de naam Somohardjo horen, lijkt het op jaloezie en haatgevoelens. Maar gelukkig zijn het enkelen”, aldus Somohardjo.

In april 2018 kondigde Somohardjo nog aan binnen twee jaar te stoppen met de politiek. Hij zei toen dat kundige en capabele partijleden werden voorbereid op de overname, waarbij moest worden voorkomen dat de PL ‘voor kruimels’ werd verkocht. “Winnen of niet winnen, ik ga stoppen met de politiek”, stelde hij destijds.