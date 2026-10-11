Senioren van verzorgingstehuizen genieten van een dag vol ontmoeting, gezondheidszorg, muziek en gezelligheid

Het RCR Zorghotel heeft op vrijdag 9 oktober 2026 een bijzondere seniorendag georganiseerd voor bewoners van drie verzorgingstehuizen: Huize Ashiana, Gouden Jaren en Huize Albertine. De senioren werden ontvangen voor een dag vol persoonlijke aandacht, gezondheidszorg, samenzang, lekker eten, muziek en dans. Met deze activiteit onderstreepte het RCR Zorghotel het belang van respect, waardering en goede zorg voor ouderen in onze samenleving.

De dag begon in de ochtend met de ontvangst van de deelnemers, waarna het medisch team van het RCR Zorghotel verschillende gezondheidsmetingen uitvoerde. Daarbij werden onder meer de bloedsuikerspiegel en bloeddruk gecontroleerd en werd gekeken naar de algemene gezondheidssituatie van de aanwezige senioren.

Een bijzonder onderdeel van de dag was de uitreiking van een gezondheidskaart aan de deelnemers. Met deze kaart kunnen zij ook in de toekomst kosteloos hun bloedsuiker en bloeddruk bij het Zorghotel laten meten. Hiermee wil de organisatie niet alleen op de dag zelf aandacht besteden aan de gezondheid van senioren, maar ook bijdragen aan blijvende aandacht voor preventieve gezondheidszorg.

Na de gezondheidscontroles genoten de gasten van een verzorgd ontbijt op het terras van het Zorghotel. Ook de overige maaltijden en versnaperingen werden met zorg voorbereid door het keukenpersoneel. Naast een uitgebreide lunch waren er gedurende de dag tussendoortjes, waaronder fruit.

Aandacht voor herinneringen, geloof en samenzijn

De seniorendag stond niet alleen in het teken van gezondheid, maar vooral ook van menselijke verbondenheid. In de ochtend verzorgde pastor Guno Emanuelson een ochtendzegen, voorafgegaan door samenzang waaraan ook de senioren actief deelnamen.

Tijdens het onderdeel Fos ten tori kregen de deelnemers de gelegenheid om herinneringen op te halen en met elkaar en medewerkers van gedachten te wisselen over hoe het leven er vroeger uitzag. Het delen van verhalen en ervaringen zorgde voor herkenning, gesprekken en waardevolle momenten van verbondenheid.

Muziek en dans brengen de sfeer erin

In de middag veranderde het Zorghotel in een gezellige ontmoetingsplek waar muziek en plezier centraal stonden. Tunny Vervuurt en zijn muzikale begeleiding verzorgden gedurende twee uur een muzikaal programma dat de senioren volop in beweging bracht.

Er werd genoten, gelachen en gedanst. De muziek zorgde voor een feestelijke sfeer en bood de deelnemers de gelegenheid om samen plezier te maken en even los te komen van de dagelijkse routine.

Aan het einde van de dag kregen de senioren een geschenkpakket mee als blijk van waardering. Ook de verzorgingstehuizen waaruit de deelnemers afkomstig waren, ontvingen een voedselpakket. Daarmee wilde het Zorghotel niet alleen de aanwezige ouderen, maar ook de instellingen die dagelijks voor hen zorgen, in de waardering betrekken.

Een terugkerende activiteit met maatschappelijke betekenis

De seniorendag maakt deel uit van de terugkerende activiteiten waarmee het RCR Zorghotel aandacht besteedt aan maatschappelijke betrokkenheid en het welzijn van ouderen. De editie van dit jaar kreeg extra betekenis doordat de activiteit plaatsvond in oktober, de maand waarin wereldwijd aandacht wordt besteed aan ouderen en hun positie in de samenleving.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag waarin zorg, gastvrijheid en ontspanning samenkwamen. De inzet van het medisch team, het keukenpersoneel, de activiteitenbegeleiding en de overige medewerkers maakte het mogelijk om de senioren een warme en plezierige ervaring te bieden.

Met deze seniorendag wil het RCR Zorghotel blijven benadrukken dat goede zorg verder gaat dan medische behandeling alleen. Ook persoonlijke aandacht, sociale contacten, waardigheid en het gevoel erbij te horen zijn belangrijke onderdelen van het welzijn op latere leeftijd.