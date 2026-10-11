Passion viert 10-jarig bestaan met grote Birthday Bash in Maassilo Rotterdam

Tien jaar geleden begon PASSION UrbanKawina aan een muzikale reis die niemand had kunnen voorspellen. Anno 2026 is PASSION uitgegroeid tot een begrip binnen de muziekscene. Van uitverkochte shows en grote festivals tot onvergetelijke hits en honderden fans die elke show weer veranderen in één groot feest. En 10 jaar PASSION kan de band niet zomaar voorbij laten gaan!

Op zaterdag 7 november 2026 verandert de Maassilo Rotterdam opnieuw in het epicentrum van gezelligheid, energie en pure PASSION-vibes. Verwacht een avond vol verrassingen, speciale gasten, de grootste hits, non-stop entertainment en een sfeer die je nergens anders vindt. Dit wordt niet zomaar een feestje. Dit wordt geschiedenis!

Kaarten zijn hier online verkrijgbaar. Scoor nu nog een voordelig Early Bird DUO-ticket voor 2 personen (€29) of een GROEP-ticket voor 4 personen (€49). Deze speciale acties zijn slechts beperkt beschikbaar. Daarna betaal je €30 per persoon voor een regulier ticket. Wees er dus snel bij en bestel je tickets vandaag nog!

Iedereen die PASSION de afgelopen tien jaar heeft gevolgd, weet dat de Birthday Bash ieder jaar groter wordt. Maar voor deze jubileumeditie trekken we werkelijk alles uit de kast. Dit is dé avond waar straks nog maanden over nagepraat wordt. Dus verzamel je vrienden, regel je kaarten en zorg dat je erbij bent.

PASSION 10 YEARS BDAY BASH

Zaterdag 7 november 2026

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Toegang: 18+ (ID verplicht)

Info & tickets: urbankawina.nl