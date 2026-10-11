Man vastgezet na doodsbedreigingen aan zus en familie in Albina

De politie heeft onlangs een man in Albina aangehouden op verdenking van bedreiging met de dood. Hij zou zijn zus en enkele andere familieleden hebben bedreigd, meldt de politie in het Oosten van Suriname.

De bedreigingen zouden maandag 21 september zijn geuit op een adres in Albina. De verdachte P.P. zou deze meerdere keren hebben herhaald. De familieleden vreesden voor hun veiligheid en schakelden daarom de Surinaamse politie in.

Na zijn opsporing en aanhouding werd P.P. naar het politiebureau van Albina gebracht en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. In overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is hij vervolgens in verzekering gesteld.

De politie van Albina zet het onderzoek voort.