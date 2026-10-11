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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Jongen (15) met twee steekwonden naar ziekenhuis na vechtpartij

KAM Thuiszorg

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Een 15-jarige jongen is zaterdagavond gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Tamengastraat in Suriname. Het slachtoffer, S.K., liep twee steekverwondingen op in zijn buik, net onder de borststreek.

Agenten van het politiebureau Herman Gooding gingen na een melding naar de locatie. Op aanwijzing van omstanders troffen zij het slachtoffer aan.

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Zijn zus verklaarde dat haar jongere broer door een ander met een vooralsnog onbekend voorwerp was gestoken. Volgens haar was de politie al eerder ter plaatse geweest en was een ambulance ingeschakeld.

S.K. werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. In het ziekenhuis trof de politie zijn moeder aan. Zij noemde iemand met de naam Kishan als de persoon die haar zoon zou hebben verwond.

De Surinaamse politie onderzoekt de toedracht van het incident en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

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