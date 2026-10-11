DNA-lid slaat alarm over mogelijke koelproblemen in lijkenhuis MMC

DNA-lid Raghoenandan vraagt dringend opheldering over mogelijke problemen met de koelcel in het lijkenhuis van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie. Aanleiding zijn onbevestigde berichten over de bewaaromstandigheden van lichamen en nabestaanden die hun overleden dierbaren nog niet zouden hebben kunnen zien. Dat blijkt uit zijn verklaring van 9 oktober.

De zorgen betreffen onder anderen de nabestaanden van de slachtoffers van het schietincident van donderdag 8 oktober. Zij zouden sinds die dag herhaaldelijk zijn gevraagd later terug te komen. Ook vrijdagochtend zouden zij opnieuw te horen hebben gekregen dat zij zich in de middag moesten melden.

Een van de onbevestigde berichten is dat lichamen mogelijk buiten zouden liggen. Of dit daadwerkelijk het geval is, is niet onafhankelijk vastgesteld. Raghoenandan wil daarom onmiddellijk duidelijkheid over de omstandigheden waaronder de overledenen worden bewaard en de reden waarom hun familieleden hen nog niet hebben kunnen zien.

Daarnaast zou de beschikbare koelcel vaker uitvallen. Als dat klopt, roept dit vragen op over het onderhoud en de betrouwbaarheid van de installatie. De parlementariër wil weten of de directie bekend is met terugkerende storingen, welke onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd en welke voorzieningen beschikbaar zijn wanneer de koeling uitvalt.

Hij vraagt de directie van het MMC en de overige verantwoordelijke instanties ook om uitleg over de huidige technische staat van de koelcel. Verder moet duidelijk worden welke maatregelen worden genomen om eventuele problemen snel te verhelpen en herhaling te voorkomen.

Raghoenandan benadrukt dat het niet uitsluitend om technische voorzieningen gaat, maar ook om de waardigheid van overledenen en de behandeling van hun familieleden. Nabestaanden die onder tragische omstandigheden iemand hebben verloren, verdienen duidelijkheid, respect en een waardige gelegenheid om afscheid te nemen.

De parlementariër dringt aan op snelle, transparante en zorgvuldige communicatie. Familieleden moeten zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de bewaaromstandigheden van hun dierbaren en het moment waarop zij hen kunnen zien en afscheid kunnen nemen.