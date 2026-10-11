Coronie 175 jaar zelfstandig district: nieuwe kansen voor landbouw en jongeren

Coronie heeft zaterdag 10 oktober herdacht dat het gebied 175 jaar geleden zijn huidige naam en de status van zelfstandig district kreeg. Tijdens de bijeenkomst stonden zowel de geschiedenis als de toekomst centraal, met aandacht voor lokale productie, onderwijs en kansen voor jongeren. Dat meldt de Communicatie Dienst Suriname.

In oktober 1851 werd het toenmalige Oppernickerie officieel afgesplitst van Nickerie en ging het onder de naam Coronie verder met een eigen bestuurlijke identiteit. De naam verwijst naar de voormalige militaire post Corona bij de Coronakreek.

De rijke landbouwhistorie van het district vormde een belangrijk aanknopingspunt voor de toekomst. Tijdens de herdenking werd gewezen op de mogelijkheden van lokale producten zoals kokosolie en honing, maar ook op kansen voor toerisme en de cosmetische sector. Daarnaast kwamen landbouw en voedselzekerheid aan bod.

Het aantrekkelijker maken van Coronie voor jongeren moet helpen om vergrijzing en het vertrek van jonge inwoners tegen te gaan. Jennifer Simons noemde daarvoor vernieuwing in de landbouw, stimulering van de productie en gerichte beroepsopleidingen. Daarbij benadrukte zij dat de ontwikkeling van Suriname niet uitsluitend vanuit de stad hoeft te komen.

Ook toekomstige ontwikkelingen voor de kust van Coronie werden besproken, waaronder de mogelijke aanleg van een haven. Gericht lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet inwoners helpen om van zulke ontwikkelingen te profiteren. Jongeren kunnen daarmee praktische vaardigheden opdoen voor de bouw- en productiesector.

Districtscommissaris Eric Boldewijn riep de inwoners op tot eenheid, onderling respect en herstel van wat is verwaarloosd. Hij sprak ook over initiatieven voor een lokaal museum om de geschiedenis van Coronie te bewaren. Daarvoor verzamelt hij historische documenten en boeken, waaronder materiaal over de eerste landbouwbank en kranten uit 1917.

Parlementariër Leroy Doorson stelde dat de geschiedenis wortels geeft, maar dat gerichte ontwikkeling de toekomst bepaalt. Hij pleitte voor concrete investeringen in goed onderwijs, betrouwbare gezondheidszorg en ondernemerschap, naast een verantwoorde benutting van natuurlijke rijkdommen. Volgens hem vraagt dit om daadkracht, beleid en nauwe samenwerking tussen overheid en gemeenschap.