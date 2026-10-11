Bromfietser overlijdt op Spoedeisende Hulp na botsing met auto

Een bromfietser die zaterdagavond betrokken was bij een aanrijding met een auto aan de Ananmoestraat in Suriname, is afgelopen nacht overleden. Het slachtoffer werd na middernacht naar het ziekenhuis gebracht en overleed op de Spoedeisende Hulp.

De aanrijding vond gisteren plaats op bovengenoemde weg ter hoogte van nummer 95. De melding kwam omstreeks 23.56 uur binnen, waarna de politie van het bureau Geyersvlijt de plek aandeed.

Daar werd een zwaargewonde bromfietser aangetroffen, die met een ingeschakelde ambulance naar de Spoedeisende Hulp werd vervoerd.

Volgens de politie is het slachtoffer kort na aankomst overleden.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De Surinaamse politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.