VHP loopt weg uit vergadering: Ramsukul mocht niet spreken

De VHP-leden in het parlement van Suriname hebben uit protest de vergaderzaal verlaten. Zij zijn boos omdat hun collega Ramsukul niet mocht spreken. Volgens een verklaring van fractieleider Asiskumar Gajadien van 9 oktober kreeg Ramsukul geen eerlijke kans om zijn bijdrage te leveren.

De problemen begonnen tijdens de vergadering van donderdag 8 oktober. Ramsukul zit in een commissie van zeven parlementsleden. Vooraf was afgesproken in welke volgorde de leden zouden spreken. Twee sprekers van de partijen die de regering steunen, meldden zich echter onverwacht af. Daardoor was Ramsukul eerder aan de beurt dan hij had verwacht. Hij was volgens de VHP wel in het gebouw, maar nog onderweg naar de vergaderzaal.

De oppositie vroeg daarom om een korte pauze, zodat Ramsukul naar de zaal kon komen. De persoon die op dat moment de vergadering leidde, wees dat verzoek af en liet een andere spreker aan het woord. Later nam parlementsvoorzitter Adhin de leiding over. Hij gaf Ramsukul alsnog toestemming om te spreken.

De partijen die de regering steunen, protesteerden tegen die beslissing. Volgens de VHP volgde een discussie van ongeveer een uur. Daarbij werden eerdere gevallen aangehaald die volgens de partij niet met deze situatie te vergelijken waren. Toen de vergadering op vrijdag 9 oktober verderging, mocht Ramsukul uiteindelijk toch niet spreken. De eerdere toestemming van de voorzitter werd dus niet uitgevoerd.

Volgens de VHP mag een parlementslid niet zomaar worden tegengehouden om te spreken. De regels laten dat bijvoorbeeld toe wanneer iemand beledigingen uit, de vergadering verstoort of van het onderwerp afwijkt. Ramsukul had volgens de partij niets van dat alles gedaan. Daarom vindt de VHP dat hij in strijd met de regels is behandeld.

De partij zegt dat ook de oppositie haar mening moet kunnen geven in het parlement. De regeringspartijen hebben meer zetels, maar mogen dat volgens de VHP niet gebruiken om andere gekozen parlementsleden het zwijgen op te leggen. Uit protest tegen de behandeling van Ramsukul besloten de VHP-leden de zaal te verlaten.

De VHP vraagt de parlementsvoorzitter ervoor te zorgen dat de regels voor iedereen hetzelfde worden toegepast. Of een parlementslid de regering steunt of juist kritiek heeft, mag volgens de partij geen verschil maken: ieder lid moet binnen de afgesproken regels zijn bijdrage kunnen leveren.