Van Samson: “Waren hun hersenen ook met vakantie?”

VHP-parlementariër Cedric van Samson kan zich niet voorstellen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) nog steeds kampt met een tekort aan leslokalen, terwijl de regering tijdens de vakantie genoeg ruimte had om de lokalen voor de start van het nieuwe schooljaar in orde te maken.

“We hebben nu een soms-af-en-toe-onderwijs … om de andere dag. Er moesten een x-aantal schoollokalen bijgebouwd worden. En dat kon je al weten vanaf de uitslag van vorig jaar. Vanaf de inschrijving weet je al hoeveel ruimte je nodig gaat hebben. Dus wanneer de minister van Openbare Werken dan aangeeft dat één van de redenen waarom de lokalen niet zijn afgebouwd of gerenoveerd is dat men met vakantie was … hoe ben je met vakantie? Terwijl je juist in de vakantie dat werk moet doen van na de vakantie. Waren hun hersenen ook met vakantie?”, zei Van Samson in een interview op TBN.

Het tekort aan leslokalen bedraagt volgens onderwijsminister Dirk Currie meer dan 150. In het parlement zei de bewindsman donderdag dat er gewerkt wordt aan de bouw van 93 leslokalen en drie ICT-lokalen. Het streven is deze uiterlijk eind december gereed te hebben. Hierdoor hoeven leerlingen op bepaalde scholen niet meer volgens een roulatiesysteem les te volgen.

Van Samson stelt dat het soms erop lijkt dat bepaalde beleidsmakers hun verantwoordelijkheid niet inzien. Daarnaast lijkt het erop dat er totaal geen samenwerking is tussen de verschillende actoren om ervoor te zorgen dat het streven van president Jennifer Simons om ieder kind naar school te laten gaan wordt waargemaakt. Hij vindt het vooral jammer dat de persoon die belast is met de renovatie van de scholen, de nodige middelen niet heeft gehad om het werk af te ronden.

“Als er iemand is die het werk kan afronden, dan laten we het werk afronden. Zijn de prioriteiten van de totale regering wel erop gericht om dat wat de president heeft aangekondigd, te bewerkstelligen?”, aldus Van Samson.

Ten aanzien van het tekort aan leerkrachten, stelt de VHP’er dat deze braindrain bij wet zal moeten worden aangepakt. “We gaan het moeten regelen dat de middelen op de begroting voor Onderwijs en Volksgezondheid bij wet bepaald worden. Het percentage moet bij wet bepaald worden, zodat dat prioriteit geniet bij elke regering. Het moet niet meer om de vijf jaar een prioriteitstelling worden van wie daar zit”, aldus Van Samson.