Ruim 2.000 lopers verwacht bij IMS voor uitverkochte Momentum X-run

De eerste Momentum X Kick-Off Run is volledig uitverkocht. Zondag 11 oktober worden ruim 2.000 deelnemers verwacht bij de International Mall of Suriname (IMS), waar vier verschillende hardloopafstanden op het programma staan. De organisatie verwacht hiermee de grootste hardloopmanifestatie tot nu toe in Suriname neer te zetten.

Het hardloopweekend begint zaterdag 10 oktober met een Runner’s Expo. Deelnemers kunnen daar hun startnummer, officiële T-shirt en goodiebag ophalen. Daarnaast zijn er verkopers, attracties en activiteiten. De expo vormt daarmee de gezamenlijke aftrap van het evenement.

Zondag komen eerst de kinderen in actie. Om 16.30 uur begint de 1K Kids Run voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar. De 2,5K Kids Run voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar volgt om 17.00 uur. Beide kinderruns blijven volledig op het terrein van IMS, zodat de jonge deelnemers in een afgebakende omgeving kunnen kennismaken met hardlopen.

Voor de langere afstanden gaan de deelnemers de openbare weg op. De Momentum X 10K Kick-Off Run begint om 18.00 uur, gevolgd door de KFC 5K Run om 18.15 uur. Het programma biedt daarmee mogelijkheden voor zowel recreatieve als competitieve hardlopers.

Door het grote aantal deelnemers wordt zondagmiddag en -avond extra verkeersdrukte verwacht rondom IMS en langs het parcours. Weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met de lopers en mogelijke tijdelijke verkeersmaatregelen. Ook moeten zij aanwijzingen langs de route opvolgen. MSD zal aanwezig zijn om bij te dragen aan een ordelijk verloop van het evenement en het verkeer.

Om de parkeerdruk bij IMS te beperken, kunnen deelnemers gebruikmaken van alternatieve parkeerlocaties bij We Engage, tegenover IMS, en bij Soeng Ngie & Co op het parkeerterrein aan de Charlesburg.

Vanaf beide locaties rijden tussen 15.00 en 22.00 uur gratis pendelbussen naar IMS. Deelnemers worden nadrukkelijk verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van deze parkeerplaatsen en de pendeldienst. Het vervoer wordt mede mogelijk gemaakt door Badjas Group of Companies.

Ook thuis kan het publiek de verschillende runs volgen. Mediapartner ATV zendt het evenement zondag live uit op televisie, zodat kijkers kunnen meegenieten van de deelnemers en de sfeer rondom de eerste Momentum X Kick-Off Run.