President Simons roept bij viering Dag der Marrons op tot nationale eenheid en saamhorigheid 

Op het Plein van 10 oktober 1760 heeft president Jennifer Simons in het kader van de viering de Dag der Marrons in Suriname – jaarlijks op 10 oktober – een oproep gedaan tot nationale eenheid en saamhorigheid binnen de Surinaamse samenleving. Er zijn ter plekke kransen gelegd en een plengoffer gebracht door het Traditioneel Gezag. Diverse sprekers hebben stilgestaan bij de diepere betekenis van deze dag en de bijdrage van de marrongemeenschap aan de Surinaamse natie. President Simons wees in haar toespraak op het rijke erfgoed en de diepe geschiedenis van de marrongemeenschap.

Het staatshoofd zei dat de geschiedenis van de marrons, die diepgeworteld is in duizenden jaren Afrikaanse achtergrond en de strijd voor vrijheid, niet mag worden vergeten. Volgens haar is het van belang dat de jeugd al op jonge leeftijd leert over het verleden van haar voorouders, lang voor de slavernij en tot ver buiten de grenzen. “We moeten een begin maken met het leren aan onze kinderen, ook wie hun voorouders waren lang voor de slavernij”, merkte president Simons op.

Het staatshoofd ging ook in op concrete beleidsmatige stappen, waaronder de bescherming van de grondrechten en de leefomgeving van de binnenlandbewoners. President Simons liet weten dat de regering in nauw overleg werkt met gezagsdragers aan het vastleggen van bestuursstructuren en demarcaties. Volgens de planning zal het grootste deel van dit traject in 2027 zijn afgerond, waarbij stap voor stap wordt gewerkt naar institutionele erkenning.

Het staatshoofd wees daarnaast op het enorme talent in het binnenland dat verder ontwikkeld moet worden door middel van kwalitatief onderwijs, vergelijkbaar met elke andere regio in het land. “Zonder eenheid gaat Suriname niet bestaan. Alleen door gezamenlijk op te trekken en de dialoog te blijven voeren, kan er een duurzame toekomst worden gebouwd voor alle bevolkingsgroepen”, aldus de president. Naast het staatshoofd waren onder andere aanwezig de ministers Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BIZA), Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling (RO), parlementsvoorzitter voorzitter Ashwin Adhin en diverse traditionele gezagsdragers.