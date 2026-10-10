Korpschef Pinas neemt kijkje bij bouw nieuw politiehoofdbureau en is tevreden over voortgang

Korpschef Melvin Pinas heeft vrijdag 9 oktober samen met de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en vertegenwoordigers van de Surinaamse Politie Bond (SPB) een bezoek gebracht aan het nieuwe hoofdbureau van politie, dat momenteel in aanbouw is op de hoek van de J.A. Pengelstraat en de Gemenelandsweg.

Tijdens het oriëntatiebezoek kreeg de delegatie de gelegenheid om de stand van zaken rond de bouw met eigen ogen te bekijken. Een vertegenwoordiger van de aannemer verzorgde een rondleiding door het gebouw en over het omliggende terrein. Daarbij werd uitleg gegeven over de voortgang van de werkzaamheden.

Naast de korpschef namen ook verschillende structuurhoofden van het KPS en bestuursleden van de politiebond deel aan het bezoek. Volgens het KPS kijkt de delegatie tevreden terug op de rondleiding en wordt met vertrouwen uitgekeken naar de oplevering van het nieuwe hoofdbureau.

Wanneer het gebouw precies zal worden opgeleverd, is niet bekendgemaakt. Ook over de resterende werkzaamheden en de verwachte ingebruikname zijn geen nadere bijzonderheden verstrekt.