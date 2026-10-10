Jeangu Macrooy keert terug naar Suriname voor gratis Potpourri Festival

Jeangu Macrooy keert terug naar Suriname voor een optreden tijdens de vijfde editie van Potpourri – Festival of Musical Blends. De Surinaamse singer-songwriter staat op 1 november op het podium van De Waag aan de Waterkant.

Organisator Orga Nice wil met deze editie iets teruggeven aan de gemeenschap. Het festival is daarom volledig gratis toegankelijk.

Macrooy behoort tot de bekendste Surinaamse artiesten die internationaal naam hebben gemaakt. Met zijn soulvolle stem en een muziekstijl waarin onder meer pop, soul, folk en indie samenkomen, heeft hij een eigen plek verworven binnen de Nederlandse muziekscene.

Op Facebook omschrijft Orga Nice hem als een van de meest karakteristieke stemmen binnen de Nederlandse muziek- en theaterwereld. De organisatie prijst zijn overtuigende verhalen en charismatische optreden en kijkt uit naar zijn bijdrage aan het festival. Zijn komst vormt volgens de organisator een bijzondere muzikale toevoeging en geeft deze editie een extra internationale dimensie.

Potpourri werd in 2022 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Orga Nice. De eerste editie vond plaats bij Spice Quest.

Het festival brengt verschillende kunstvormen samen en biedt een podium aan zowel lokale als internationale talenten. Naast muziek maken onder meer dans en visuele kunst deel uit van het programma. Ook eten speelt een rol binnen het festivalconcept.

Macrooy trad eerder in Suriname op tijdens een bijzondere gelegenheid. In oktober 2023 opende hij Pride Month Suriname feestelijk met een optreden op de pier van hotel Torarica.