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Houten woning door brand verwoest te Coronie

KAM Thuiszorg

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vuur suriname

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In het district Coronie in Suriname is afgelopen nacht een houten woning door brand verwoest.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat ten tijde van de brand niemand thuis was. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

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De politie van Coronie werd rond 03.30 u op de hoogte gesteld. Ook de politie van Friendship werd geïnformeerd, waarna de wachtcommandant en andere manschappen zich naar het adres begaven.

Het betrof een laagbouwwoning van hout met een geschatte afmeting van 12 bij 6 meter. De woning was niet tegen brand verzekerd.

De 30-jarige zoon van de eigenaar werd ter plaatse aangetroffen.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend. De politie en de Surinaamse brandweer hebben de zaak in onderzoek.

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