Grote brand verwoest winkel en restaurant te Albina

Het pand van winkel en restaurant Bruce Lee in Albina, in het oosten van Suriname, is vrijdag volledig door brand verwoest. Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas rukte de brandweerpost Albina rond 14.51 uur uit om het vuur te bestrijden. Ondanks de inzet van de Surinaamse brandweer kon niet worden voorkomen dat het gebouw volledig afbrandde.

Het ging om een volledig uit steen opgetrokken laagbouwpand met afmetingen van 30 bij 20 meter. Het gebouw was onderverdeeld in een winkelruimte en een restaurantgedeelte.

Pinas verklaarde dat de brand aan de achterzijde van de winkelruimte ontstond. Vermoedelijk begon het vuur bij de zekeringkast. Het pand was aangesloten op het elektriciteitsnet.

Het gebouw was tegen brand verzekerd. De materiële schade is aanzienlijk, doordat het volledige pand verloren is gegaan. De politie van Albina was ter plaatse voor onderzoek.