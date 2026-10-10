DNA-lid Sabajo: “Albina en Moengo zitten zonder brandweervoertuigen”

Volgens NDP-parlementariër Claudie Sabajo is het al geruime tijd zo dat het district Marowijne geen brandweervoertuig heeft. Zij vroeg vrijdag dringend aandacht van de regering voor deze kwestie, aangezien het district recent met een aantal branden te maken heeft gehad. In één geval is er volgens Sabajo recent een vrouw doodgebrand in een woning.

“Er zijn geen voertuigen beschikbaar. Albina heeft geen brandweervoertuig. Ook Moengo niet. Drie weken terug is er al iemand doodgebrand daar in Albina in een woning. Ik vraag dat de regering hierop kan inspelen, omdat wij dit niet kunnen hebben”, zei Sabajo.

De NDP’er stelde dat bij een brand vrijdag in het district er al beelden op sociale media circuleren waarop te zien is dat burgers zelf meehelpen om de brand te blussen.

“En het frappante is dat de brandweerkazerne precies op de hoek is waar de woeste brand heeft plaatsgevonden. Ik heb begrepen dat Commewijne ook een probleem heeft met brandweervoertuigen”, aldus Sabajo. Afgelopen woensdag is ook het historische Casa Blanca in Marowijne volledig afgebrand.

Regeringscoördinator tevens BiZa-minister Marinus Bee stelde in overleg te zullen treden met zijn collega Harish Monorath van Justitie en Veiligheid om na te gaan welke maatregelen er ondertussen zijn getroffen om de situatie daar zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

“Daarnaast denk ik dat we als regering de zaak moeten evalueren en kijken hoe we de problemen daar duurzaam kunnen oplossen. Die broodnodige investering moeten we nu plegen. Want veiligheid is niet onderhandelbaar”, aldus Bee.