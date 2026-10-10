Botsing met vrachtwagen kost 57-jarige bromfietser het leven

De bromfietser die afgelopen donderdag om het leven kwam, bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Commissaris Thurkowweg in Suriname, is de 57-jarige Johannes Majokko. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de brug van Baitali.

Volgens de eerste informatie reed de 48-jarige bestuurder E.O. met een gele DAF-vrachtwagen vanuit de richting van Nieuw-Amsterdam richting Meerzorg. Majokko reed in de tegenovergestelde richting.

Bij het nemen van de bocht ter hoogte van de brug zou de vrachtwagen op de rijhelft van de bromfietser terecht zijn gekomen. Majokko botste tegen de vrachtwagen en raakte ernstig gewond. Hij overleed ter plaatse.

Een ambulance en een arts werden ingeschakeld. De arts stelde ter plaatse het overlijden van Majokko vast. De politie van Meerzorg schakelde ook de Forensische Opsporing in. Het lichaam van het slachtoffer werd in beslag genomen.

De vrachtwagenbestuurder beschikt over een geldig Surinaams rijbewijs. Volgens de politie verkeerde hij niet onder invloed van alcohol.

De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding. Over de verdere afhandeling van de zaak wordt na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie een beslissing genomen.