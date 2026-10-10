Betterson: “Kleine man wordt door Belastingdienst uitgekleed, maar bij de grote bonzen zit men te kijken”

Volgens ABOP-parlementariër Stanley Betterson is het belastingsysteem in Suriname te passief. In de praktijk blijkt volgens hem dat de Belastingdienst het juist moeilijker maakt voor de kleine man die wel bereid is aan zijn belastingverplichting te voldoen, terwijl de grote rijke bonzen met rust worden gelaten.

“Op het moment dat iemand aan zijn belastingverplichting wil voldoen, een burger, dan ben je bijna vogelvrij verklaard. Want dan zijn er allerlei dingen die plotseling erbij komen en men wordt uitgekleed. Terwijl er mensen zijn daar in de goudsector die grote voertuigen rijden en grote woningen bouwen. Zij worden niet eens aangesproken.

Het systeem is te passief. De kleine man kan men wel uitkleden, maar wanneer het gaat om bepaalde grote bonzen … waar alles duidelijk te zien is … dan zit men te kijken. Dan heeft men geen informatie of geen vervoer of geen deskundigen. Men doet het werk gewoon niet”, zei Betterson vrijdag bij de behandeling van twee belastingwetten in De Nationale Assemblée (DNA).

De ABOP’er stelde net als zijn overige collega’s dat er tal van sectoren in het land zijn waar belasting helemaal niet of niet adequaat genoeg wordt geïnd. Los van de goudsector kijkt hij dan ook gelijk naar de parastatale bedrijven en vraagt hij zich af in hoeverre deze bedrijven belasting betalen.

“We weten dat er tal van parastatalen zijn die elk jaar iets toevoegen aan hun algemene reserve, maar de vraag is of ze wel belasting betalen. Wanneer we praten over een rechtvaardig belastingsysteem, dan moet de Belastingdienst zoveel mogelijk ernaar streven dat eenieder betaalt”, aldus Betterson.