Aardbevingen in Panama leiden ook tot annulering vlucht vanuit Suriname

Panama is vrijdag 9 oktober getroffen door twee zware aardbevingen, die ook gevolgen hebben gehad voor het luchtverkeer. Tal van vluchten van en naar het Midden-Amerikaanse land werden geannuleerd, waaronder vlucht CM319 van Copa Airlines vanuit Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat de vlucht aanvankelijk met enkele uren werd vertraagd, waarna uiteindelijk werd besloten deze niet uit te voeren. Passagiers waren al ingecheckt voor de vlucht, die volgens de oorspronkelijke planning rond 17.30 uur Surinaamse tijd zou vertrekken.

Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de zwaarste aardbeving een magnitude van 7,7. De beving vond plaats op een diepte van ongeveer 12,6 kilometer. Het epicentrum lag circa 10 kilometer ten zuidwesten van Pitaloza Arriba, in de provincie Herrera, nabij de Pacifische kust. De aanvankelijk op magnitude 8 geschatte kracht werd later bijgesteld. Later op de dag werd het land getroffen door een tweede zware beving met een magnitude van 6,6. Daarnaast werden meer dan 45 naschokken gemeld.

De bevingen veroorzaakten schade aan gebouwen en infrastructuur in verschillende delen van het land. In Penonomé werden onder meer instortingen gemeld bij een historische kerktoren en balkons van een woongebouw. Ook in de provincies Herrera, Los Santos en Veraguas werd schade vastgesteld en op sommige wegen ontstonden scheuren. Inwoners van de hoofdstad Panama-Stad voelden de trillingen eveneens en verlieten uit voorzorg gebouwen.

De internationale luchthaven Tocumen in Panama-Stad schortte de activiteiten tijdelijk op en evacueerde passagiers en personeel. Na veiligheidsinspecties werden de luchthavenactiviteiten hervat. Ook de metro in de hoofdstad onderbrak tijdelijk een deel van de dienstverlening. De Panamakanaalautoriteit meldde dat de scheepvaart door het kanaal normaal bleef verlopen, terwijl inspecties werden uitgevoerd om mogelijke schade aan de infrastructuur uit te sluiten.

Na de eerste aardbeving werden tsunamiwaarschuwingen afgegeven voor kustgebieden van verschillende landen in Midden- en Zuid-Amerika, waaronder Panama, Colombia, Costa Rica, Ecuador en Peru. Ook voor andere landen langs de Pacifische kust werden waarschuwingen uitgegeven. Deze zijn later ingetrokken nadat de dreiging opnieuw was beoordeeld.

Voor zover vrijdagavond bekend, waren er nog geen bevestigde meldingen van dodelijke slachtoffers. De autoriteiten brachten de schade verder in kaart en inspecteerden beschadigde gebouwen en infrastructuur.