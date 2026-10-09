Suriname wil samen met Guyana regio voeden tijdens CARICOM-voorzitterschap

Suriname wil het komende CARICOM-voorzitterschap aangrijpen om samen met Guyana de voedselvoorziening van de regio te versterken. Ook minder afhankelijkheid van externe energiebronnen en betere verbindingen tussen de landen krijgen prioriteit. President Jennifer Simons neemt van 1 januari tot en met 30 juni 2027 het voorzitterschap van de Conferentie van Regeringsleiders op zich.

Paramaribo ontvangt in die periode ook de 52e Reguliere Vergadering van de Conferentie van Regeringsleiders. Voor deze bijeenkomst, die van 16 tot en met 19 februari 2027 plaatsvindt, worden twintig tot vijfentwintig hoogwaardigheidsbekleders uit de regio en daarbuiten verwacht. Daarnaast zal regionale en internationale pers aanwezig zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking in een persbericht.

De formele voorbereiding is woensdag 7 oktober begonnen met de installatie van de commissies door minister Melvin Bouva. Daarbij presenteerde hij vier prioriteiten waarmee Suriname het voorzitterschap inhoud wil geven: voedselzekerheid, energiezekerheid, betere verbindingen en regionale integratie.

Bij de voedselvoorziening ligt een belangrijke rol voor Suriname en Guyana. Beide landen willen hun landbouwmogelijkheden benutten om de hele regio te voeden. Op energiegebied is de inzet om de afhankelijkheid van externe bronnen te verminderen. Daarvoor wordt gekeken naar een combinatie van de Surinaamse olie- en gasreserves en zonne- en windenergie.

Betere verbindingen door de lucht, over het water en over land moeten handel, investeringen, toerisme en vrij verkeer ondersteunen. Daarnaast wil Suriname kunstmatige intelligentie op de regionale agenda plaatsen. Die technologie moet bijdragen aan betere gezondheidszorg, onderwijs en dienstverlening, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de risico’s.

Naast deze prioriteiten houdt Suriname als portefeuillehouder binnen de CARICOM verantwoordelijkheid voor gender, jeugd, cultuur en sport. Daar komt het nieuwe thema industrialisatie en productiebeleid bij.

Voor de praktische uitvoering zijn de taken verdeeld. De logistieke commissie, waarin onder anderen vertegenwoordigers van het Kabinet van de President en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zitten, houdt zich bezig met protocol, veiligheid en organisatie. De beleidscommissie bereidt de agenda, toespraken en vergaderingen voor.

Bouva deed bij de installatie ook een beroep op de bevolking. In het Sranantongo benadrukte hij dat het voorzitterschap een verantwoordelijkheid van de hele natie is. Hij riep burgers op zich voor te bereiden en hun steun te verlenen, onder het motto: “Make Suriname shine.”