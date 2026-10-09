Suriname behoudt Tier 1-status in Amerikaans rapport over mensenhandel

Suriname heeft opnieuw de Tier 1-status behouden in het jaarlijkse Trafficking in Persons (TIP) Report van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid onderstreept deze internationale beoordeling het belang van de voortdurende inzet van de overheid en haar partners bij de bestrijding van mensenhandel.

Minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath spreekt zijn waardering uit voor iedereen die, ondanks de bestaande uitdagingen, heeft bijgedragen aan de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel. Hij bedankt daarbij in het bijzonder de Amerikaanse ambassade voor de geboden ondersteuning.

Namens de regering feliciteert Monorath de Surinaamse samenleving met het behoud van de status. Tegelijk waarschuwt hij dat het resultaat geen reden is om achterover te leunen. Volgens de bewindsman moet de erkenning juist dienen als stimulans om de gezamenlijke inspanningen voort te zetten en verder te versterken.

Het TIP-rapport kijkt onder meer naar de inspanningen van landen bij het opsporen en vervolgen van daders van mensenhandel, de bescherming en begeleiding van slachtoffers en maatregelen om mensenhandel te voorkomen.

Ondanks het behoud van de Tier 1-status zijn er volgens het ministerie nog verschillende aandachtspunten. Zo moet Suriname aantoonbare vooruitgang blijven boeken. Daarbij worden onder meer voldoende middelen voor de bestrijding van mensenhandel, verdere deskundigheidsbevordering van functionarissen, tijdige herkenning en doorverwijzing van slachtoffers en een effectieve uitvoering van het nationale beleid genoemd.

Monorath zal op korte termijn de Trafficking in Persons Unit en de TIP-werkgroep ontvangen. Tijdens die bijeenkomst worden de behaalde resultaten, bestaande knelpunten en de aanbevelingen uit het rapport geëvalueerd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat weten dat later meer informatie zal worden verstrekt over de bevindingen en de vervolgstappen.