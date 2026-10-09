Ruzie om vrouw mogelijk aanleiding voor schietpartij met twee doden in Nieuw-Nickerie

Een schietpartij op de parkeerplaats van Telesur aan de Oost-Kanaalstraat in Nieuw-Nickerie heeft donderdag 8 oktober het leven gekost van de 46-jarige Aniel Boedhram en de 43-jarige Rietesh Mathura. Het incident vond rond 16.30 uur plaats naast het politiebureau.

Volgens diverse verklaringen zou Mathura, die werkzaam is bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), meerdere schoten met zijn dienstwapen op Boedhram hebben gelost en daarna zichzelf hebben neergeschoten. Relationele spanningen lijken een mogelijke achtergrond van het incident.

Na de melding troffen politieagenten Boedhram met ernstige schotverwondingen aan in een witte Toyota Wish. Hij zat op de bestuurdersstoel, met zijn bovenlichaam over de passagiersstoel. Mathura lag tussen deze auto en een witte Toyota Mark-X op de grond, met een schotverwonding aan zijn hoofd. Beide mannen leefden nog, maar waren niet aanspreekbaar.

Zij werden per ambulance naar het Mungra Medisch Centrum gebracht. Mathura overleed onderweg, Boedhram bezweek niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een getrouwde vrouw die bij het incident aanwezig was, verklaarde dat zij ongeveer zeven jaar geleden een geheime relatie met Mathura had gehad. Die relatie duurde circa een jaar en eindigde nadat hij naar Paramaribo was verhuisd. Ongeveer een jaar geleden zou zij een relatie met Boedhram zijn begonnen. Het WhatsApp-contact met Mathura bleef bestaan.

Volgens de vrouw was Mathura ongeveer een maand geleden teruggekeerd naar Nickerie en vroeg hij herhaaldelijk om een ontmoeting. Zij weigerde vanwege haar relatie met Boedhram, waarvan Mathura volgens haar niet op de hoogte was.

Die middag bracht de vrouw rond 15.30 uur haar dochter naar het politiebureau voor een theorie-examen voor het rijbewijs. Zij parkeerde haar witte Toyota Mark-X voor Telesur. Hoewel zij Boedhram over het bezoek aan het politiebureau had geïnformeerd, had zij naar eigen zeggen niet met hem afgesproken. Boedhram kwam naar haar auto en zou haar met verheven stem hebben gevraagd waarom zij hem niet wilde ontmoeten.

Om problemen te voorkomen reed zij naar een supermarkt. Volgens haar volgde Boedhram haar en stopte hij daar eveneens. Kort daarna verscheen ook Mathura bij de supermarkt. Terwijl de vrouw bij de kassa stond, hoorde zij dat de mannen buiten in een woordenwisseling waren geraakt. Zij zag vervolgens dat Boedhram iets op zijn mobiele telefoon aan Mathura toonde.

De vrouw reed terug naar de parkeerplaats van Telesur, waar Boedhram naast haar auto parkeerde. Mathura kwam later vanuit de richting van de nabijgelegen Surinaamse Postspaarbank aanlopen en raakte opnieuw met Boedhram in een woordenwisseling.

Volgens de vrouw vroeg Mathura haar op dat moment of zij wilde zien dat hij Boedhram zou doodschieten. Zij verklaarde dat zij hem vroeg waarom hij dat wilde doen en zei dat het niet nodig was. De vrouw en een getuige verklaarden dat Mathura vervolgens een vuurwapen trok en via een openstaande zijruit achterin de Toyota Wish ongeveer drie schoten op Boedhram loste.

Daarna zou hij zichzelf in het hoofd hebben geschoten. De getuige rende naar het bureau om de politie te waarschuwen.

Bij het onderzoek werden een geladen zwart Glock 19-vuurwapen, een patroonhouder met negen patronen, vier hulzen, een holster en twee mobiele telefoons in beslag genomen. Ook de camerabeelden van het beveiligingssysteem van Telesur werden veiliggesteld. Daarnaast nam de politie drie voertuigen in beslag: de witte Toyota Mark-X waarin de vrouw zat, de witte Toyota Wish waarin Boedhram werd aangetroffen en de zwarte Toyota Wish waarmee Mathura had gereden. Die laatste auto stond bij de Surinaamse Postspaarbank geparkeerd.

De afdeling Recherche Regio West en de Forensische Opsporing zijn bij het onderzoek betrokken. De lichamen van beide mannen zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie. Het onderzoek duurt voort.