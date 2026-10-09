Regionale vluchten SLM uren vertraagd door staking cabinepersoneel

De regionale vluchten van Surinam Airways (SLM) zijn vandaag uren vertraagd als gevolg van een staking van het cabinepersoneel. Dat blijkt uit een aangepast vluchtschema dat door de luchtvaartmaatschappij is verspreid.

Volgens het schema wordt vlucht PY431 op de route Paramaribo–Aruba–Curaçao–Paramaribo later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Het toestel vertrekt om 17.00 uur vanuit Paramaribo naar Aruba, waar het om 18.45 uur aankomt.

Vervolgens vertrekt het om 19.45 uur naar Curaçao, met een geplande aankomst om 20.15 uur. De terugvlucht naar Paramaribo staat gepland voor 21.15 uur, met aankomst om 00.45 uur.

Wat de precieze aanleiding is voor de staking van het cabinepersoneel, is vooralsnog onduidelijk. Surinam Airways heeft hierover nog geen nadere informatie verstrekt.

De luchtvaartmaatschappij uit Suriname heeft haar verontschuldigingen aangeboden voor het ongemak dat de vertraging voor passagiers met zich meebrengt.