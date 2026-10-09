Minister Currie: “We kunnen ons niet permitteren aanpassingen te doen, maar de koers niet stabiel te kunnen houden”

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) zegt dat de regering zich ervan bewust is dat de financiële positie van leerkrachten verbetering behoeft. Volgens de bewindsman wil de regering wel aanpassingen doorvoeren, maar moet daarbij worden gewaakt voor het feit dat hiermee de valutawisselkoersen niet meer stabiel kunnen worden gehouden.

“We zijn ons als regering ervan bewust dat de honorering van leerkrachten nog niet op het niveau is waar het moet zijn. Want wat we ons niet kunnen permitteren is dat we aanpassingen doen, maar de koers daardoor niet stabiel kunnen houden”, zei de bewindsman donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens Currie wordt nog steeds overleg gevoerd met de onderwijsbonden. Zo zaten partijen donderdagochtend opnieuw met elkaar om tafel. Bij deze gesprekken zijn volgens de minister ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën & Planning of hun deskundigen betrokken.

De G.O.V., bestaande uit de FOLS, het Syndicaat, DoHoS en de V.W.PU., heeft vorige maand een nieuw wensenpakket bij de regering ingediend, met daarin een voorstel voor een nieuwe loonreeks voor leerkrachten. De bonden wilden vóór de start van het nieuwe schooljaar op 1 oktober duidelijkheid van de regering over wat er zou worden toegekend, maar dit is niet gehaald.