Man weigert brandend gras en vuil te blussen: eigen woning brandt af en huis buren raakt zwaar beschadigd

Een vuur langs de Coppenameweg heeft woensdag 7 oktober een houten woning volledig verwoest en een naastgelegen stenen huis zwaar beschadigd. De 33-jarige M.K., die in de houten woning verbleef, zou hebben geweigerd het vuur te doven, ook nadat politieagenten hem daartoe opdracht hadden gegeven. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De zaak kwam aan het rollen nadat de 29-jarige R.K. en zijn broer D.K. hun buurman aanspraken op het verbranden van gras en vuil. Volgens R.K. veroorzaakte de rook ernstige overlast. De woordenwisseling die daarop ontstond, mondde uit in een handgemeen. M.K. weigerde het vuur te doven. R.K. deed diezelfde dag aangifte tegen hem bij het politiebureau Calcutta.

Ook toen agenten ter plaatse kwamen en M.K. opdroegen het vuur uit te maken, gaf hij daaraan geen gehoor. Hij verliet de plek. Terwijl de tegenpartij voor de verdere afhandeling naar het politiebureau ging, sloeg het vuur over naar de houten woning waarin M.K. verbleef.

Kort daarna kreeg de politie bericht dat de woning volledig in brand stond. Het vuur verspreidde zich snel en legde het pand geheel in de as. Vervolgens sloegen de vlammen over naar de naastgelegen stenen woning van R.K. Buurtbewoners grepen in en voorkwamen dat ook dit huis volledig afbrandde. De woning liep wel aanzienlijke schroei-, brand- en waterschade op.

De brandweer verrichtte na aankomst nabluswerkzaamheden. M.K. werd vervolgens opgespoord en op een adres in de directe omgeving aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.

De verdachte wordt niet alleen verdacht van brandstichting, maar ook van mishandeling, vernieling en wederrechtelijke bezetting van een pand van derden. De afdeling Forensische Opsporing is ingeschakeld voor het technische onderzoek.