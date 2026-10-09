Grasbrand te Kabalebo: brandweervoertuig valt onderweg uit

Te Kabalebo is er donderdagavond brand uitgebroken in het blok van de Koemboelaan en Obering. De Surinaamse brandweer was ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen, maar de inzet verliep niet zonder problemen: onderweg naar de locatie viel het brandweervoertuig uit.

Terwijl het vuur wordt bestreden, klinkt opnieuw een dringende oproep aan de gemeenschap om geen vuil of gras te verbranden. Door de extreme droogte kan een klein vuur zich snel uitbreiden tot een grote, mogelijk fatale brand. Daarmee kunnen mensen, dieren en de omgeving ernstig in gevaar komen.

In de oproep wordt benadrukt dat het verbranden van vuil en gras bij wet verboden is in Suriname. Bewoners wordt gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen en te voorkomen dat hun handelen hun gezin of anderen in gevaar brengt.