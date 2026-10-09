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Douane Nederland onderschept drugs in ‘beschermingstouwen’ uit Suriname

KAM Thuiszorg

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Douane Nederland onderschept drugs in 'beschermingstouwen' uit Suriname
Beeld via Douane Nederland Facebookpagina

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De Nederlandse Douane heeft onlangs drugs ontdekt in uit Suriname afkomstige ‘beschermingstouwen’. De verdovende middelen waren in het materiaal van de touwen geïmpregneerd.

De vondst werd gedaan tijdens een fysieke controle. Bij het onderzoeken van de touwen stuitten douaniers op de verdovende middelen. Het ging dus niet om losse pakketjes die tussen de touwen waren verstopt: het materiaal zelf was met drugs doordrenkt.

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De Douane deelde de ontdekking op Facebook met een woordspeling: “Gelukkig konden onze douaniers hier wél een touw aan vastknopen.” Bij het bericht plaatste de dienst een foto waarop een verzameling voornamelijk witte en enkele rode touwen met knopen te zien is. Op de afbeelding staan de teksten ‘Wat een vondst!’ en ‘Touwtrekken’.

Een woordvoerder van de dienst bevestigt aan Waterkant dat de onderschepte touwen uit Suriname kwamen. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en inmiddels vernietigd.

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