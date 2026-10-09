DNA-leden: IMEAO 2-directeur onterecht beschuldigd, toch dreigt ontheffing

De directeur van IMEAO 2 zou mondeling te horen hebben gekregen dat hij uit zijn functie wordt ontheven, terwijl hij volgens DNA-leden A. Jarbandhan en R. Raghoenandan ten onrechte is beschuldigd. De parlementariërs verlangen opheldering over de beschuldigingen en de verregaande disciplinaire maatregelen tegen de schoolleider. In een brief van 9 oktober 2026 stellen zij hierover zes schriftelijke vragen aan de president, via de voorzitter van De Nationale Assemblée.

Volgens de indieners is de directeur onterecht beschuldigd door een verificatiecommissie die onder het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en het Syndicaat der Onderwijsgevenden valt. Zij stellen dat ernstige miscommunicatie, onzorgvuldige interne procedures en gebrekkige feitenvaststelling zijn reputatie hebben beschadigd. Ook bekritiseren zij het functioneren van een managementteam dat volgens hen in een periode van amper vier maanden slechts af en toe zijn taak vervulde.

De parlementariërs verwijten het Directoraat Beroepsonderwijs dat het desondanks verregaande maatregelen tegen de directeur heeft getroffen. Volgens hen kreeg hij geen vastgestelde termijn om eventuele tekortkomingen in de uitvoering van zijn functie te herstellen en evenmin voldoende gelegenheid om zich formeel te verweren. Daarbovenop zou hem mondeling zijn meegedeeld dat hij wordt ontheven. Welke disciplinaire maatregelen precies zijn opgelegd, wordt in de brief niet uitgewerkt.

Jarbandhan en Raghoenandan willen weten welke feiten en procedures tot de beschuldiging hebben geleid en waarop het ministerie de conclusie baseert dat deze onterecht was. Daarnaast vragen zij waarom geen transparante onderzoeksprocedure is gevolgd voordat de directeur publiekelijk werd genoemd. Daarmee leggen zij de regering de vraag voor hoe beschuldigingen en maatregelen tot stand konden komen zonder de zorgvuldigheid die volgens hen noodzakelijk is.

De indieners vragen ook welke maatregelen de regering neemt om te voorkomen dat onderwijsgevenden en schoolleiders zonder grondige feitenvaststelling worden beschuldigd. Zij willen weten of de regering bereid is een onafhankelijk klachten- en onderzoeksorgaan voor het onderwijs in te stellen. Zo’n orgaan moet professionals volgens hen bescherming bieden tegen willekeur.

De kwestie rond IMEAO 2 staat volgens de parlementariërs niet op zichzelf. Zij verwijzen naar eerdere brieven van Jarbandhan van 9 december 2025 en 23 januari 2026 over problemen binnen het onderwijs. Ook halen zij vragen aan die op 31 augustus en 8 oktober 2026 in De Nationale Assemblée zijn gesteld. Concrete en structurele ingrepen tegen ernstige fouten van onderwijsfunctionarissen zijn volgens hen tot dusver uitgebleven.

Als bredere knelpunten noemen de indieners zwakke leiding, gebrekkige communicatie, onprofessioneel optreden en het ontbreken van een effectief klachten- en onderzoeksmechanisme. Zij waarschuwen dat onderwijsgevenden en schoolleiders steeds vaker publiekelijk worden beschadigd voordat de feiten zijn vastgesteld. “Dit ondermijnt vertrouwen, schaadt professionals en destabiliseert het onderwijsveld”, schrijven zij.

De regering moet volgens de twee DNA-leden duidelijk maken welke structurele hervormingen worden doorgevoerd om escalatie, mismanagement en reputatieschade binnen het onderwijs te voorkomen. Zij verzoeken de president de behandeling van de IMEAO 2-directeur en de bredere problemen in de sector met spoed te verklaren en hun vragen te beantwoorden.

Bron: 26-1857- Leden A. Jarbandhan ea.- Toek. vragen gesteld inz. onterechte beschuldiging, disciplinaire en verregaande maatregelen IMEAO-2 directeur ea,.pdf