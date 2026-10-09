Currie: Ruim honderd nieuwe lokalen moeten vanaf tweede kwartaal einde maken aan roulatiesysteem

Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname (MINOWC) verwacht dat de bouw van 93 nieuwe klaslokalen en drie ICT-lokalen uiterlijk eind december wordt afgerond. Daarmee moeten vanaf het tweede kwartaal honderd extra lokalen beschikbaar zijn, zodat leerlingen die nu vanwege ruimtegebrek volgens een roulatiesysteem les volgen, weer volledig naar school kunnen.

“We proberen dat de bouw van die 93 lokalen en 3 ICT-lokalen uiterlijk eind december af zijn, zodat we honderd lokalen meer ter beschikking hebben om de leerlingen die eventueel nu nog drie om drie dagen naar school moeten, in het tweede kwartaal volledig naar school te laten gaan”, zei de bewindsman donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Hij reageerde hiermee op eerdere vragen van NDP-parlementariër Tashana Lösche. De NDP’er stelde afgelopen dinsdag dat leerlingen en leerkrachten op verschillende scholen te maken hebben met een verstoorde start van het schooljaar. Volgens haar volgen sommige leerlingen vanwege een roulatiesysteem slechts twee weken per maand les.

Als voorbeeld noemde zij een school in Koewarasan, waar leerlingen van leerjaar 9 van oktober tot en met december slechts twee weken per maand naar school zouden gaan. Verder is volgens haar op de OS Klaaskreek het onderwijs nog niet gestart, omdat de leerkrachten geen dienstwoning hebben.

Volgens minister Currie zal er ook een oplossing komen voor leerlingen die nu met behulp van extra bustransport van het ministerie ver van huis naar school moeten. Hierover zal hij op den duur een beter beeld krijgen, aangezien een aantal van deze leerlingen zich niet hebben aangemeld.

Een ander probleem dat zich volgens VHP-parlementariër Hakiem Lalmahomed voordoet is dat er leerlingen op bepaalde scholen zijn, terwijl er geen stoelen en tafels voor hen beschikbaar zijn. Hij noemde als voorbeeld OS 1 Meerzorg waar ruim 100 leerlingen hetzelfde probleem meemaken. Volgens de parlementariër heeft schoolleiding als voorlopige oplossing de banken die op de gangen zijn geplaatst, nu in de lokalen laten zetten zodat de leerlingen tenminste kunnen zitten.