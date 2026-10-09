19 Trading is terug na verwoestende brand: maandag heropening aan de Bomaweg

Ruim een jaar nadat een verwoestende brand het winkelpand volledig in de as legde, maakt 19 Trading aan de Bomaweg in Suriname een nieuwe start. De onderneming heeft aangekondigd op maandag 12 oktober 2026 de deuren van een nieuw pand aan de Bomaweg 35 te openen.

Met de boodschap ‘19 Trading is terug!’ kondigt het bedrijf zijn heropening aan. De onderneming omschrijft de periode na de brand als moeilijk, maar benadrukt dat zij niet heeft opgegeven. De terugkeer markeert volgens het bedrijf het begin van een nieuw hoofdstuk.

De brand die het oorspronkelijke winkelpand verwoestte, brak uit op zaterdagavond 13 september 2025. Rond 19.13 uur kwam de melding binnen dat de zaak aan de Bomaweg in brand stond. Toen de Surinaamse brandweer arriveerde, stond het gebouw al in lichterlaaie. Het warenhuis werd volledig door het vuur verwoest.

Er was sprake van een enorme vlammenzee

Bij de aankondiging van de heropening spreekt 19 Trading nadrukkelijk zijn dank uit aan klanten en anderen die de onderneming na de brand hebben gesteund. Hun vertrouwen, steun en loyaliteit hebben volgens het bedrijf de kracht gegeven om opnieuw te beginnen. “Zonder jullie was deze comeback niet mogelijk geweest”, schrijft de onderneming.

In het nieuwe pand presenteert 19 Trading zich opnieuw met bouwmaterialen en een Home Center. Daarbij legt het bedrijf in zijn aankondiging de nadruk op scherpe prijzen en persoonlijke service. De onderneming wil met de nieuwe locatie voortbouwen op de vertrouwde naam: “Een nieuw pand. Een nieuwe start. Maar dezelfde vertrouwde 19 Trading.”

Klanten en andere belangstellenden worden uitgenodigd om maandag de heropening aan de Bomaweg 35 mee te vieren. Vanaf die dag is de zaak volgens de aankondiging weer geopend. Voor informatie vermeldt 19 Trading het telefoonnummer 350733.