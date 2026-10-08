Vuur van brandend huisvuil slaat over: houten woning volledig verwoest

Een houten woning aan de Coppenameweg in Suriname is woensdagmiddag met de volledige inboedel door brand verwoest. Het vuur zou zijn overgeslagen nadat een buurman huisvuil in brand had gestoken. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Vernomen wordt dat de sterke wind en de grote vlammen ervoor zorgden dat het vuur oversloeg naar de houten woning. Het huis van 9 bij 10 meter ging vervolgens volledig in vlammen op. Het pand was aangesloten op het EBS-net, maar was niet tegen brand verzekerd.

Ook een gesloopte Toyota Spacio werd door het vuur verwoest. Door de enorme hitte liep daarnaast de stenen woning van een andere buurtbewoner schroeischade op. Het plafond, de muren en de schutterglazen raakten beschadigd.

De bewoner van de stenen woning wist tijdens de brand zijn inboedel tijdig naar buiten te brengen. Ook zijn woning was niet tegen brand verzekerd.

De buurman die het huisvuil had aangestoken, is voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau van Calcutta. De politie van Calcutta onderzoekt de zaak.