Vaessen over chaos na wedstrijd: ‘Ze noemden ons een shit country’

Etienne Vaessen heeft zich in een verklaring uitgesproken over de confrontatie na de beladen wedstrijd tussen Guatemala en Suriname. Volgens de doelman werden de spelers van Natio vanaf de eerste minuut racistisch beledigd en hielden de tegenstanders zich vervolgens niet aan een afspraak om na afloop direct het veld te verlaten.

Toen de Surinamers verhaal gingen halen, zouden er opnieuw beledigingen zijn gevallen. Vaessen erkent dat hij zich had moeten beheersen, maar benadrukt dat hij opkwam voor zijn ploeggenoten.

Suriname verloor het uitduel in de CONCACAF Nations League met 1-0 en liep daardoor een plaats in de kwartfinales mis. Vaessen voorkwam vóór rust dat Natio op achterstand kwam. Na de rode kaart voor Richonell Margaret moest Suriname met tien man verder en hield de ploeg lang stand, totdat Matthew Evans in de 96ste minuut met een afstandsschot toesloeg. Een gelijkspel was voldoende geweest om door te gaan.

Na het laatste fluitsignaal escaleerde de situatie op het veld. Vaessen mengde zich in de confrontatie tussen beide ploegen, belandde op de grond en kreeg klappen. Ploeggenoten moesten hem uit het tumult halen. Bij het verlaten van het veld maakte hij bovendien een obsceen gebaar naar het thuispubliek. De beelden van zijn gedrag verspreidden zich vervolgens via sociale media.

In een vandaag door FC Groningen gepubliceerde verklaring beschrijft Vaessen hoe de spanningen volgens hem waren opgebouwd. “Wij zijn vanaf de eerste minuut geprovoceerd en er werden de meest verschrikkelijke racistische dingen naar ons geroepen. Het was alsof we in een kooi aan het voetballen waren, waaruit we niet konden ontsnappen.” Volgens de keeper reageerde Margaret op uitlatingen vanuit het publiek, waarna de aanvaller rood kreeg. De Surinaamse spelers overwogen daarop te stoppen en naar binnen te gaan.

Vaessen stelt dat spelers van Guatemala zich aanvankelijk verontschuldigden voor het gedrag van hun supporters. Ook zouden beide teams hebben afgesproken om na het laatste fluitsignaal rechtstreeks naar de kleedkamers te gaan, ongeacht de uitslag. Het publiek zou dus niet worden bedankt. Volgens de doelman kwam van die afspraak niets terecht nadat Guatemala in de slotfase alsnog had gescoord.

“Na het laatste fluitsignaal gingen zij toch uitgebreid het publiek bedanken, en toen wij verhaal gingen halen, noemden zij ons een ‘shit country’ en ontstond er geduw en getrek”, aldus Vaessen. Hij erkent dat de Surinaamse spelers uit die situatie hadden moeten wegblijven. Ook neemt hij verantwoordelijkheid voor zijn eigen reactie: “Ja, en ook ik had verstandig moeten zijn en had weg moeten lopen. Maar ik ben opgekomen voor mijn ploeggenoten en dat is volgens mij heel menselijk.”

De verklaring sluit aan bij eerdere protesten vanuit het Surinaamse kamp. Aanvoerder Myenty Abena en bondsbestuurder Brian Tevreden meldden eveneens racistische bejegening vanuit de tribunes. Tevreden sprak over apengeluiden en bekritiseerde het uitblijven van ingrijpen. Volgens hem werd de wedstrijd niet stilgelegd en bleef toepassing van het antidiscriminatieprotocol van de CONCACAF achterwege.

Vaessen is inmiddels terug in Nederland en heeft de training bij FC Groningen hervat. De club schaart zich achter zijn verklaring. Terwijl de keeper zich voorbereidt op het uitduel met Excelsior, wil hij ook aandacht blijven vragen voor wat de Surinaamse ploeg heeft meegemaakt. “We gaan ons focussen op het duel met Excelsior en samen de strijd aan tegen racisme, want blijkbaar is dit in deze tijd nog altijd nodig en daarover moeten we ons zorgen maken.”