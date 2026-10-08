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Twee mannen dood bij schietpartij in Nickerie

KAM Thuiszorg

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Twee mannen dood bij schietpartij in Nickerie

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Bij een schietincident vandaag in het Westen van Suriname zijn twee mannen overleden. Volgens de eerste berichten zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer.

Bronnen in Nickerie melden aan de redactie van Waterkant.Net dat een van de slachtoffers een DNV’er is.

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Volgens nog onbevestigde berichten zou een van de mannen de andere hebben neergeschoten, waarna hij de hand aan zichzelf sloeg. In het rijstdistrict worden inmiddels namen van betrokkenen gedeeld.

De Surinaamse politie is op het moment van schrijven bezig met het onderzoek.

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