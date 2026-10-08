Politie neemt aangepaste bromfietsen en onderdelen in beslag in Regio West

Meerdere bromfietsers in Regio West in Suriname hebben hun voertuig moeten afstaan voor herkeuring. Bij controles werden aangepaste motoren, carburateurs en uitlaatpijpen aangetroffen. Ook deze onderdelen zijn in beslag genomen, meldt de politie.

De Unit Verkeer van Regio West hield de bestuurders op maandag 5 en dinsdag 6 oktober tijdens surveillances staande wegens verschillende verkeersovertredingen. Bij de daaropvolgende controles kwamen de aanpassingen aan de bromfietsen aan het licht. De betrokken bestuurders is proces-verbaal aangezegd.

Hoeveel bromfietsen en onderdelen precies in beslag zijn genomen, is niet bekendgemaakt.

De Surinaamse politie kondigt aan streng te blijven optreden tegen weggebruikers die de regels overtreden. Bromfietsers en andere bestuurders worden opgeroepen hun voertuigen niet zodanig aan te passen dat de verkeersveiligheid in gevaar komt of wettelijke voorschriften worden overtreden.