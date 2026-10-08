LVV gaat buitenlandse afspraken toetsen op concrete resultaten

Wat leveren internationale afspraken daadwerkelijk op voor de landbouw, veeteelt en visserij in Suriname? Die vraag krijgt een centrale plaats in een nieuwe aanpak van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Bestaande samenwerkingen worden tegen het licht gehouden en een centrale database moet inzichtelijk maken welke afspraken resultaten opleveren en waar bijsturing nodig is. Dat meldt het ministerie in een persbericht.

LVV werkt aan een strategisch plan om buitenlandse contacten gerichter te benutten voor de ontwikkeling van de agrarische sectoren. Internationale relaties moeten concrete mogelijkheden bieden voor onder meer kennisuitwisseling, technische ondersteuning, investeringen en gezamenlijke projecten.

Onderdeel van de aanpak is een evaluatie van bestaande overeenkomsten, waaronder Memoranda of Understanding (MoU’s). Daarbij wordt bekeken of de afspraken nog actueel en relevant zijn en welke toegevoegde waarde zij hebben voor de sectoren.

De geplande database moet contacten, internationale partners, projecten en samenwerkingsafspraken op één plek samenbrengen. Met dat overzicht wil LVV de voortgang beter volgen en de resultaten van internationale samenwerking beoordelen.

Beleidsadviseur en coördinator Internationale Betrekkingen Emanuel Enjoem benadrukt dat de samenwerking sterker moet worden ingebed in het beleid. “Het gaat niet alleen om het onderhouden van relaties, maar vooral om het behalen van concrete resultaten.”

Naast het beoordelen van bestaande afspraken wil LVV de banden met landen, internationale organisaties en andere strategische partners uitbreiden en verdiepen. Volgens Enjoem krijgen internationale relaties pas daadwerkelijk waarde wanneer zij leiden tot kennis, middelen en tastbare resultaten voor Suriname.

Met de nieuwe werkwijze wil het ministerie meer samenhang aanbrengen in zijn internationale activiteiten en de positie van Suriname op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij versterken.