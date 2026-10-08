Kish (34) twee dagen voor verjaardag doodgeschoten bij Amsterdams café

De man die afgelopen weekend doodgeschoten werd voor een café in Amsterdam is de 34-jarige ‘Kish’ Baboeram. Hij werd twee dagen voor zijn verjaardag op de Amstelveenseweg van dichtbij door het hoofd geschoten.

Volgens het AD vermoeden bekenden dat hij werd vermoord door iemand met wie hij al langere tijd een conflict had.

De politie beschouwt de dodelijke schietpartij in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 oktober als een gerichte actie. Over de achtergrond van het conflict bestaat nog geen duidelijkheid. Er circuleren verhalen over een geschil rond geld, maar een financieel motief staat niet vast.

Zaterdagavond werd een 32-jarige man aangehouden die mogelijk bij de schietpartij betrokken was. Zwaarbewapende agenten pakten hem op tijdens een inval aan de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam-West. Een politiewoordvoerder bevestigt de aanhouding. Of deze verdachte ook degene is die heeft geschoten, is nog onbekend.

Baboeram werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.30 uur neergeschoten op de stoep bij het café. Volgens bekenden werd hij in zijn hoofd geraakt. Camerabeelden tonen hoe hij daarna roerloos op zijn buik op het trottoir ligt. Terwijl enkele mannen voor het café staan, roept een vrouw in paniek dat iemand de politie moet bellen.

De hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden. Zowel ambulancepersoneel als de bemanning van een traumahelikopter werd ingezet. Ondanks de reanimatie overleed Baboeram.