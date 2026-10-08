Grasbrand slaat over naar vakantiewoning: huis en inboedel verwoest

Een vakantiewoning aan de Keetje Jovalweg in Suriname is woensdagmiddag volledig door brand verwoest. Het vuur zou zijn ontstaan in het gras in de directe omgeving en vervolgens zijn overgeslagen naar de woning. Voor zover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De woning van 8 bij 6 meter was deels van steen en deels van hout opgetrokken. Nadat het vuur het pand had bereikt, gingen zowel de woning als de volledige inboedel in vlammen op.

De Surinaamse brandweer kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden. Bij aankomst werden geen bewoners in de woning aangetroffen. Eigenaar A.N. verblijft momenteel in Frankrijk.

Het pand was niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet. De EBS is in kennis gesteld en de Forensische Opsporing (FO) is ingeschakeld voor onderzoek.

De politie van Zanderij onderzoekt de zaak.