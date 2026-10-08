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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende overvallers op bromfiets maken spullen buit van DNV’er en burger

KAM Thuiszorg

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Politie gearriveerd op locatie

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Twee criminelen hebben donderdag op klaarlichte dag een gewapende overval gepleegd aan de Kalkbranderstraat in Suriname.

Vernomen wordt dat de 56-jarige aangever C.B. werd beroofd van de contactsleutels van zijn witte Toyota Harrier. Daarnaast werden een gouden Ala Kondre-halsketting en een ring weggenomen.

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Ook een 46-jarige DNV’er werd slachtoffer van de overval. Van hem werd een zwarte mobiele telefoon weggenomen.

De verdachten waren gewapend met een vuistvuurwapen en zaten op een zwarte bromfiets. Na de daad reden ze richting de Dr. Sophie Redmondstraat.

De politie van Herman Gooding werd kort na de melding ter plaatse gestuurd. De Surinaamse politie is een onderzoek gestart. Aan de opsporing en aanhouding van de verdachten wordt gewerkt.

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